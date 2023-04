El desorbitado precio que pagó Shakira para llevar su colección de coches a Miami

La cantante ya está viviendo en Estados Unidos con sus hijos El pasado 2 de abril, la cantante se despidió de Barcelona para mudarse a Miami

Tras la polémica ruptura de Shakira y Piqué, la cantante decidió que lo mejor que podía hacer era dejar atrás su vida en España. Con este propósito decidió instalarse en Miami y la mudanza tuvo lugar el pasado 2 de abril, cuando emprendió el viaje a Estados Unidos con sus hijos.

Dicho esto, este cambio de aires no le ha salido barato, ya que ha tenido que cambiar de colegio a sus hijos, llegando a pagar una barbaridad por su nuevo instituto. Además, queda claro que la transición no será fácil, puesto que la cantante y su familia han dejado atrás toda su vida pasada. A pesar de ello, Shakira no ha querido separarse de su preciada colección de vehículos.

La cantante ha decidido transportar todos sus coches a Estados Unidos, con el propósito de seguir usándolos una vez estuviera instalada en Miami. Al parecer, la colección de vehículos de Shakira incluye algunos modelos únicos y muy caros, razón por la que es muy importante que lleguen intactos al destino.

Pues bien, al parecer, Shakira podría llegar a pagar un total de 14 millones de euros para conseguir que se transporte su colección de coches al completo. En total, ha de mover unos 10 coches, que incluyen los siguientes modelos: un Mercedes Clase S, un Mercedes SL550, un Tesla Model S, un Audi A7 Sportback, un Mercedes SLK250, un BMW X6, un Seat León, un Audi Q7, un Jeep Wrangler y un Mini Cooper. La increíble colección sigue en España por el momento y el traslado supondría un coste tan elevado que cabe preguntarse si merece la pena.