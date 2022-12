El desnudo integral de Alicia Silverstone que no te dejará indiferente

A sus 46 años la actriz ha decidido dejar poco espacio para la imaginación Se ha desnudado por una buena causa, y no es la primera vez que lo hace

Hay personas para las que parece que no pasa el tiempo, si bien en este aspecto siempre hablamos de Jennifer Aniston, hay que hacer mención especial para Alicia Silverstone, de 46 años de edad, que ha decidido desnudarse por una buena causa.

La actriz ha posado delante de un cactus para PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) vestida tan solo con unas botas estilo cowboy y nada más que eso, cubriendo sus partes íntimas con sus propias manos.

La foto de Alicia Silverstone literalmente desnuda ha sido tomada por el fotógrafo Brian Bowen Smith, y la misma le han colocado la siguiente frase: "No seas imbécil, viste vegano".

Alicia Silverstone ha recibido multitud de mensajes positivos en su cuenta de Instagram, así como también en el mismo post que ha realizado la PETA con la foto suya, y a muchos fans les ha llamado la atención de lo fuerte que tiene lo abdominales y las piernas.

En unas declaraciones que ha recogido la revista People en una entrevista, Alicia Silverstone deja claro que nunca se desnuda en televisión o en el cine, pero lo hace por PETA "para que veáis lo mucho que me importa. La cantidad de recursos, agua, alimentos, petróleo para el transporte, la cantidad de energía que se emplea en fabricar cuero es extraordinaria. Simplemente no es sostenible. La Tierra no puede soportarlo".