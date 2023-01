Se desmiente el rumor más escalofriante sobre la ruptura entre Piqué y Shakira

La chica que aparece en la captura no es Clara Chía La polémica canción de Shakira y Bizarrap sigue dando de qué hablar

La última sesión de Bizarrap, en la que ha colaborado con Shakira, sigue dando mucho de qué hablar. No obstante, la artista colombiana no deja de atizar a Gerard Piqué, su actual ex marido, con una letra en la que emite ataque tras ataque tanto a él como a su nueva pareja, Clara Chía. Este tema ha provocado que algunos rumores se disparen, como el hecho de que Gerard Piqué podría haber retransmitido en streaming desde su casa con Clara Chía antes de que cualquiera de nosotros supiéramos de esta relación.

El citado vídeo data de 2021 y se puede encontrar en el canal de Ibai Llanos; Socialité lo analizó y dejó caer que la actual pareja del que fuera futbolista del F.C. Barcelona se escondiera detrás de la joven que se cuela durante un segundo en pantalla. Esto, sin embargo, ha quedado desmentido: la citada persona es Anna Tormo Mampel, digital manager de Kosmos, la empresa fundada y dirigida por el propio Piqué.

BASTA YA. Dejad de hacer el ridículo y demostrad un mínimo de profesionalidad. Desde medios a personas con muchos seguidores que no han dejado de hablar del tema. Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo. https://t.co/GrBfSmoYxE — Anna Tormo Mampel (@annatormomampel) 12 de enero de 2023

Ha sido la propia Anna Tormo la que ha desmentido la información a través de su perfil de Twitter: "¡Basta ya! Dejad de hacer el ridículo y demostrad un mínimo de profesionalidad. Desde medios a personas con muchos followers que no han dejado de hablar del tema. Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo".