Las desgarradoras palabras de David Bisbal a su padre: "Sé que no te acuerdas de mí"

El artista ha lanzado su documental en Movistar+ En este habla sobre los momentos más destacados en sus 20 años en la industria musical

David Bisbal es un artista español que llegó a la fama tras quedar segundo finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001. Después de esto, el almeriense no ha puesto freno en su carrera musical, y es que el artista se ha convertido en una de las voces españolas más reconocidas a nivel mundial. El cantante cuenta con temas icónicos como 'Bulería', 'Ave María' o 'Silencio'.

El debut discográfico de Bisbal fue el mejor de todos los concursantes de la primera edición, y es que el álbum 'Corazón latino' se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia de la música en España: con más de millón y medio de ventas.

'Ave María' marcó un antes y un después en su carrera, y es que hizo historia convirtiéndose en la canción del verano del 2002. El almeriense se hizo muy famoso y era reconocido por sus rizos, su patada y su mítica vuelta.

El pasado 17 de octubre, David lanzó su primer documental en Movistar +, donde trata los momentos más destacados en sus 20 años en la industria de la música. En este salen sus familiares, sus hermanos y su mujer Rosario Zanetti.

En una de las escenas, el almeriense sale junto a su padre, José Bisbal, que sufre Alzheimer desde hace unos años, y su enfermedad va avanzando día tras día. El progenitor se acuerda que fue boxeador de Almería, pero, por desgracia, no es capaz de reconocer a su hijo.

David Bisbal nos conmueve con una escena llena de amor junto a su padre, afectado por el Alzheimer desde hace varios años. Un emocionante momento en el documental que repasa sus veinte años de carrera, disponible en Movistar Plus+. 💕 #DavidBisbal #Bisbal20Años #MovistarPlus" pic.twitter.com/0fIdwbrPll — Soy de Almería (@soydealmeria) October 23, 2023

"Es que tú eres mi padre. Yo soy David, ¿es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo (...) Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, y eso es lo importante. Te quiero mucho", le dice David antes de arrancar a cantar junto a José la canción 'Almería tierra noble'.