Alexa guarda una cantidad enorme de 'easter eggs' para que los vayamos descubriendo con el paso del tiempo Entre ellas, podrá imitar la voz de nuestra abuela

Alexa siempre guarda interesantes huevos de pascua en su interior. En esta ocasión es turno de hablar de la capacidad que tiene para que imite las voces de otras personas o sus personalidades, como es el caso de imitar la voz de una de las cantantes más conocidas del momento.

En primer lugar el conocido como "modo motomami" en el que imitará a Rosalía de una forma realmente graciosa. Si queremos activar este modo será tan sencillo como simplemente decir 1992 Vila, es decir, el año de nacimiento y el apellido de la archiconocida cantante. Así, activará este gracioso modo.

Para activar el modo abuela será tan fácil como decirle "Alexa, 1974 Vidriales" y activará este modo. Sabremos que ha funcionado porque dirá "Bravo, has activado el modo abuela" y soltará una decena de frases típicas de una abuela de forma realmente divertida.

Por otro lado, si queremos activar el modo padre tendremos que decir "Alexa" y después deletrear "a r a t n a c l a". Te dirá que has activado el modo padre e igualmente te soltará un sermón propio de un padre, incluyendo el recordarnos que "no es el banco de España".