La desconocida profesión de Eladio Carrión antes de ser cantante

Eladio Carrión es uno de los raperos más exitosos de la industria musical actual, pero antes de convertirse en cantante, aspiraba a convertirse en nadador olímpico. En efecto, el artista que se ha convertido en uno de los grandes exponentes del trap latino, fue nadador profesional y casi acude a los Juegos Olímpicos.

Él mismo lo reveló en una entrevista con el youtuber y streamer Ibai Llanos, concedida con motivo de su última gira, Sauce Boyze World Tour.

¿Por qué Eladio Carrión abandonó la natación profesional?

"Con la natación es difícil generar ingresos si no eres el mejor", aseguró en su momento Eladio Carrión a un Ibai Llanos que quedó impactado con este revelación.

Antes de dedicarse en cuerpo y alma a la música, Eladio intentó centrarse en la natación. Llegó a representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los Juegos Panamericanos, siendo su última competición el Mundial de Natación de Barcelona. Clasificó para los Juegos Olímpicos, pero antes de competir decidió retirarse.

"De chiquito me gustaba mantenerme activo siempre, el deporte me tranquilizaba. El que más me gustó fue la natación, un deporte individual en el que encontré paz. Lo que pasa es que me aburrí", añadió Eladio Carrión en esta entrevista con la que reveló esa profesión desconocida que incluso sus fans más acérrimos obviaban hasta la fecha: "me enamoré de la música".