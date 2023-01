La defensa de Joana Sanz a Dani Alves en su cuenta de Instagram

El ex futbolista se enfrenta a un juicio por presuntos abusos sexuales "Yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto"

Este viernes 20 de enero no será olvidado fácilmente por Dani Alves, ex futbolista brasileño que se enfrentará a una grave acusación. En efecto, Alves tiene que declarar como detenido en el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona por un presunto abuso sexual que se habría producido el 31 de diciembre de 2022 en la famosísima discoteca Sutton.

El que fuera jugador del F.C. Barcelona negó esta acusación en el programa Y ahora Sonsoles, defendiéndose y asegurando que a pesar de haber estado en esa discoteca, lo hizo "sin invadir el espacio de los demás.

Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización previa". Joana Sanz, modelo y mujer de Dani Alves, defendió también a su marido: "sé quién es mi marido (...). Sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara".

Finalmente, ayer jueves 19 de enero, tan solo un día antes de la declaración de Dani Alves por supuesto abusos, Joana ha vuelto a defender a su pareja con una fotografía en la que aparecen las manos de ambos entrelazadas y un pequeño mensaje que lo dice todo: "juntos". Una relación basada en la confianza que no se resquebraja ni en los peores momentos.