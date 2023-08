Las declaraciones más polémicas de El Xokas

El streamer gallego la lía en Twitch al hablar sobre la fama

Uno de los creadores de contenido más polémicos sin duda es El Xokas, el streamer gallego que se caracteriza por no tener ningún tipo de filtro. Ahora bien, una cosa es decir las cosas como las piensa, y otra muy diferente liarla cada vez que emite una palabra. Esto último es lo que ha vuelto a ocurrir con El Xokas cuando ha hablado en su último directo de Twitch sobre un tema tan delicado como es la fama.

"Me aprovecho de ser famoso", asegura el creador de contenido, tendencia en las últimas semanas por jugar sin parar a World of Warcraft al máximo nivel. Él mismo es consicente de que ha conseguido ser un personaje relevante en la industria del streaming, pero una vez más, vuelve a presumir de estatus social, asegurando que su vida ha mejorado mucho desde que todos le conocen.

En TikTok, los vídeos de estas declaraciones no se han hecho esperar y acumulan miles de reproducciones. "Porque soy famoso, jódete, es lo que hay. Salgo de fiesta por la noche y tías vienen a ligar conmigo porque soy famoso. Es lo que hay, soy famoso y me aprovecho de ello", aseguró El Xokas mientras disputaba una partida a World of Warcraft.

Si sois seguidores del gallego, ¿qué pensáis acerca de estas desafortunadas palabras? ¿La ha vuelto a liar una vez más El Xokas por no tener filtro? Seguramente le iría aún mejor si subiera cuándo callar...