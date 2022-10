David Jiménez, sin pelos en la lengua sobre Florentino Pérez

El ex director de El Mundo ha sido invitado por Jordi Wild para su The Wild Project En esta participación, revela que al director de Marca lo despide Florentino Pérez

David Jiménez, el conocido ex director de El Mundo, ha sido el último invitado de Jordi Wild para su podcast The Wild Project, y aunque ambos han hablado acerca de todo tipo de anécdotas, es una en particular la que ha llamado nuestra atención. En concreto, aquella en la que profundiza en la comida que mantuvo con Florentino Pérez y en la que se percató de la animadversión que el empresario tenía hacia Óscar Campillo, por aquel entonces director del Marca.

"Florentino estuvo insistiendo durante meses, y comí con él y con el presidente de la empresa. Fue surrealista. Él estaba empeñado en que, en aquel entonces director del Marca, Óscar Campillo, era en realidad del Barça. No es que fuera o no del F.C. Barcelona, es que era un tío crítico e íntegro, hacía periodismo. Le decía al presidente de la empresa que lo tenía que echar y lo acabó echando", confiesa sin pelos en la lengua David Jiménez.

Justo después de este bombazo, el invitado asegura que "al director de Marca lo despide Florentino Pérez, no te quepa ninguna duda", criticando que la influencia de empresarios como este sea tan grande "como para decidir quién es el director del mayor periódico deportivo de este país". Algo que le parece inaceptable, y que relaciona con las pocas (o nulas) críticas que ha recibido Florentino a lo largo de toda su carrera: "utiliza el club para presionar a los periodistas. Si tu eres un periodista, te tienes que llevar bien con el que va a decidir, sino tu vida se hace complicada".