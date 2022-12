El dardo envenenado de Gianinna Maradona hacia el homenaje a Pelé que no pasa desapercibido

La hija del futbolista escribió: "qué bien, Brasil" Pelé se encuentra en el hospital superando un delicado bache de salud

Gianinna Maradona, hija del conocido futbolista argentino, ha acaparado toda la atención durante las últimas horas por culpa de un mensaje que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Desde que comenzó el Mundial de Qatar 2022, la figura de su padre ha sido recordada con cariño en varias ocasiones al ser la primera Copa del Mundo en la que el deportista no se encuentra entre nosotros, pero Gianinna no está del todo satisfecha si analizamos en profundidad sus palabras.

"¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!", escribió la hija de Diego Armando Maradona en su cuenta de Instagram. La fotografía que compartió muestra a la selección brasileña recordando a Pelé con una enorme pancarta, quien se encuentra ingresado en el hospital al no responder de forma positiva frente al tratamiento contra el cáncer. Eso sí, las últimas noticias son halagüeñas y hablan de una leve mejora de su estado de salud.

Son muchas las personas que han entendido que Gianinna está muy cabreada con la selección argentina, quien por ahora sigue sin haber realizado ningún homenaje a Maradona sobre el terreno de juego. El 25 de noviembre, eso sí, la Confederación Sudamericana de Fútbol promovió un evento conocido como Bajo la estrella del 10 en honor al crack argentino el mismo día que se cumplían 2 años de su fallecimiento.