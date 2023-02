Daniella Chávez, una influencer chilena, dice haber tenido relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo

La influencer y modelo ha sorprendido a sus seguidores al anunciar hace tan solo unas horas que mantuvo un encuentro sexual con Cristiano Ronaldo La joven asegura no poder seguir guardando el secreto

La influencer y modelo ha sorprendido a sus seguidores al anunciar hace tan solo unas horas que mantuvo un encuentro sexual con Cristiano Ronaldo. Su tuit no deja lugar a dudas:

"Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿Eso es infidelidad?¿Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado, ¡de él no!

La ex modelo de Playboy ha despejado así la polémica sobre lo sucedido con Cristiano Ronaldo. Ha declarado no poder seguir negando los rumores. Ante la avalancha de comentarios que recibió el tuit, la modelo no dudaba en responder y en defenderse de quienes la tachaban de estar mintiendo: "tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa".

Pese a las aclaraciones de la influencer, las redes siguen divididas entre quienes la creen y quienes no. Estos últimos se preguntan que, si fuera verdad, ¿Por qué habría tardado tanto la modelo en hacer público su encuentro con el futbolista?