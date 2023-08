Messi y Alves ayudaron a 'Frank de la Jungla' a sacar a su exmujer de la cárcel tailandesa

Yuyee, la mujer de Frank de la Jungla, estuvo en una prisión tailandesa Frank de la Jungla ha hablado sobre lo que le espera a Daniel Sancho

Daniel Sancho se encuentra en una prisión de Tailandia a la espera de juicio tras declararse culpable del cirujano colombiano Edwin Arrieta, acusado de los cargos de homicidio y descuartizamiento. El caso Sancho ha generado mucho revuelo mediático y Frank Cuesta, ha advertido a la familia sobre la situación que le espera al chef en la cárcel y cómo lo vivió su exmujer Yuyee.

Para definir la situación de las prisiones tailandesas no hay nadie mejor que Frank de la Jungla, su ex mujer Yuyee estuvo encerrada en una cárcel del país durante algún tiempo tras ser condenada a 15 años y una multa de 45.000 euros (al cambio) por tráfico de 5 mg de cocaína.

Yuyee en todo momento dijo que la cocaína no era suya y que alguien la había colocado en su maleta, pero su versión no sirvió puesto que pasó seis años en prisión y después fue puesta en libertad, a pesar de que su marido estuvo luchando por su liberación no existían pruebas para defender su inocencia.

Por eso Frank Cuesta ha hablado sobre el caso y ha dicho que "Daniel Sancho tampoco va a estar en lo peor de lo peor, pero va a estár en la cárcel, en una cárcel que no tiene nada que ver con la cárcel europea. Que se olvide de dar un abrazo a sus padres, a sus primos... Yuyee pudo dar un abrazo a sus hijos porque Messi me ayudó, Messi y Dani Alves".

Unas influencias que se desconocían en el caso Yuyee, ambos jugadores mediaron para que su exmujer pudiera recibir visitas y hacer su estancia en prisión mejor.

@djbaby76 Messi y Alves ayudaron a Frank de la Jungla y Yuyee en la cárcel de Tailandia. lo que le espera a Daniel Sancho ♬ sonido original - Baby 76

En ese caso, tras 9 meses encerrada en prisión, Yuyee pudo abrazar a sus hijos una vez al año y verlos una vez a la semana "a través de cristales sucios". También confirma que consiguió sacar a su ex mujer con vida de la prisión gracias al esfuerzo enorme que puso, y a mucho dinero.