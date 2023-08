En directo, Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta: novedades del crimen cometido por el hijo de Rodolfo Sancho

Según avanza el crimen de Sancho, más detalles salen a la luz y desvelan qué hizo Daniel entre el asesinato y el tiempo en el que acudió a la policía para denunciar la desaparición. Después de matar a Edwin Arrieta, Sancho se comunicó con sus amigos: "la he liado, no tenía otra opción".

El programa 'En boca de todos' ha filtrado el mensaje que el actor ha enviado a la hermana de Edwin Arrieta: "Hola Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. Lo siento. No sé que se le ha podido pasar por la cabeza a Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando"

Los primeros días del chef en Koh Samui no están siendo tan fáciles como se imaginaba. Watcharapong Boonsaio, el director de la cárcel, ha concedido una entrevista a RTVE en la que ha asegurado que Sancho "está un poco nervioso, tiene que aprender cómo es la vida en la cárcel".

Un excompañero de colegio del joven ha explicado en 'Código 10' que nadie se sorprende de lo ocurrido: "Nos sorprendió y flipamos con que se viese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío".

12:37

EL COMUNICADO DE LA FAMILIA DE DANIEL

La familia del joven de 29 años ha emitido un comunicado este jueves en el que siente "mucho el fallecimiento de Edwin" y acompañan "en el sentimiento a su familia".

Además han reiterado no hacer más declaraciones: "No podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir".