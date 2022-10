Dalma Maradona y el problema de salud por el que ha perdido casi 20 kilos

La hija de Diego Armando Maradona dio a luz a finales de julio Este segundo embarazo no ha resultado nada sencillo para Dalma Maradona

Dalma Maradona, la hija del mítico futbolista argentino, ha vivido una de cal y otra de arena en los últimos meses: el pasado 24 de julio, dio a luz a su segunda hija, Azul: "no entendés las ganas que teníamos de conocerte", aseguró a través de sus redes sociales. Si bien esto debería ser un momento de inmensa felicidad para Dalma (y lo es), también ha sufrido un problema de salud muy grave que le ha motivado a perder casi 20 kilos en muy poco tiempo.

Todo comenzó con una anemia "muy severa" que apareció a los pocos días de dar a luz: "yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no era algo opcional, porque me di cuenta de que no podía levantarme por mis propios medios de una silla". Los médicos le hicieron una transfusión sanguínea para intentar que mejorase las cifras de sus analíticas, pero la segunda cesárea le afectó tanto, que ha tardado en recuperarse.

"Sería injusto decir que es difícil con todas las comodidades y facilidades que tengo, pero en cuanto a lo que le pasa a una (...). La segunda cesárea me dejó muy mal, muy anémica... Y recuperar la anemia es jodido y lento (...). Bajé 18 kilos y no tenía fuerza para nada". Por suerte, logró mejorar gracias al equipo médico, a su madre y a su marido, a quienes consideran su particular equipo de amor.