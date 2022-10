La curiosa reacción de Joaquin Phoenix a los 'orgasmos' de Scarlett Johansson

El actor tuvo que rodar una escena realmente curiosa junto con Johansson en la película "Her" "Her" es considerada una auténtica película de culto

"Her" es posiblemente una de las películas más icónicas de la pasada década. La actuación de Joaquin Phoenix es brillante, y la de Scarlett Johansson no se queda atrás. No obstante, en unas declaraciones para un podcast norteamericano, la actriz recuerda un momento que fue realmente incómodo durante su rodaje.

Scarlett Johansson no sale ni un solo segundo en "Her", ya que hace de una inteligencia artificial, motivo por el que solo prestó su voz para el desarrollo de la película. Aun así, su actuación de voz fue increíblemente aplaudida por un trabajo realmente esforzado y desarrollado en el que básicamente lo clavaba.

En un momento determinado, tuvieron que grabar un momento en el que ambos compartían un orgasmo y el actor tuvo que abandonar la estancia para tomar el aire ya que le resultaba realmente incómodo. Sensación que también compartía la actriz, quien asegura que "Es tan asqueroso. Fue muy extraño".

Joaquin Phoenix, quien se criara en una secta cuando era pequeño, se ha convertido en uno de los actores más icónicos del cine actual gracias a su papel de Comodo en "Gladiator" y, sobre todo, de el Joker en la película homónima.