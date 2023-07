La cuñada de Neymar se harta del futbolista: "Un hombre que se niega a ser hombre"

Las reiteradas infidelidades por parte del futbolista han enfadado a la hermana de Bruna Biancardi Neymar publicó un mensaje en sus redes sociales riéndose de la situación

Neymar está en el foco mediático por diferentes asuntos: tras pedir disculpas públicamente a su pareja y declararle su amor, tras revelar el sexo del bebé que tendrá en común con Bruna Biancardi, por ser multado en Brasil...

No solamente eso, y es que esta semana se han conocido dos infidelidades más por parte del jugador brasileño. Aunque la semana pasada se filtró que el futbolista y la influencer tienen un acuerdo firmado en el que se permite que Neymar tenga relaciones sexuales con otras mujeres, parece que se estaría saltando algunas de las condiciones.

Tras filtrarse las infidelidades, Neymar no dudó en publicar un mensaje a través de sus redes sociales. "¿Alguien más?", escribió en Twitter, acompañado de una cara de risa.

Mais alguém? 😂 — Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2023

Ahora, la hermana de Bruna Biancardi ha lanzado un duro mensaje al futbolista del París Saint-Germain a través de Instagram: "Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo".

Bianca siguió su mensaje: "Estás bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace".

No solamente eso, y es que Biancardi siguió defendiendo a su hermana: "¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quién cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita. Nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo".