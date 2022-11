El cumplido subido de tono que Billie Eilish ha hecho a su novio Jesse Rutherford

La cantante se ha sincerado en una entrevista sobre su relación Lo cierto es que parecen bastante enamorados

Billie Eilish está increíblemente contenta por estar saliendo con Jesse Rutherford. La cantante asegura en una entrevista para Vanity Fair que está "más feliz que nunca" gracias a la relación que mantiene con su pareja.

"He gestionado la situación para llegar a un punto en mi vida en la que no solo el cabrón vivo más caliente me conoce, sino que además salgo con él", aseguraba en unas declaraciones en las que sonreía y se mostraba realmente contenta por mantener una relación con él.

La ganadora del Grammy, de tan solo veinte años de edad asegura estar "muy emocionada y contenta" por su nueva pareja, de 31 años: "Necesito estar tocándole la piel todo el rato, abrazándole, mimándole, todo lo que tenga que ver con estar tocándole es importante para mí" explicaba.

Jesse Rutherford no es una de las personas más conocidas en nuestro país. Sin embargo, en Estados Unidos es un rapero y líder de la banda "The Neighbourhood" lo que le ha granjeado grandes éxitos tanto musicales como entre las 'celebrities' del país anglosajón. Así, ambos comparten una pasión: la música, ¿veremos alguna colaboración pronto?