"Fue culpa de la monotonía", Shakira desvela su nuevo tema... ¿con indirecta?

La cantante parece estar lanzando una indirecta a su expareja No obstante, los mensajes de estos días se debían al lanzamiento de su nuevo 'single'

Shakira lleva varios días lanzando alguna que otra indirecta sobre su próximo tema. Está claro que el mensaje iba sobre la monotonía en una relación, acabándose esta por el enfriamiento de la relación. No obstante, ya es oficial, dentro de diez días, el 19 de octubre, Shakira presentará 'Monotonía', su nuevo single junto con Ozuna.

Hace muy poco publicaba un pequeño clip de vídeo en el que un zapato pisaba un corazón y lo acompañaba con el mensaje "nunca dije nada pero me dolía, sabía que esto pasaría". Sin embargo, no fue el único de los mensajes que ha ido lanzando en redes, ya que hace un par de días escribía "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía".

Ahora, parece que finalmente se ha tratado de un movimiento para presentar su nueva canción, 'Monotonía', que buena parte de sus seguidores están mirando con gran expectación.

Esta jugada ya se repitió en el pasado. De hecho, su canción 'Te Felicito' con Rauw Alejandro se convirtió en un auténtico éxito que ya preveía que las cosas no iban bien con Gerard Piqué. Parece que la carrera de la cantante de Barranquilla se está revitalizando, pero en buena medida se debe a lo maltrecha de su situación sentimental.