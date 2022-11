Cruce de tuits entre Canelo Álvarez y Agüero tras el ataque a Messi: "no seas hipócrita, cabrón"

Continúa el culebrón, y Canelo Álvarez ataca ahora a Agüero por criticar sus amenazas a Messi Canelo Álvarez encolerizó cuando vio a Messi limpiar el suelo del vestuario con la camiseta de la selección mexicana

Canelo Álvarez no dejó títere con cabeza durante el día de ayer tras criticar y amenazar de forma abierta a Leo Messi por limpiar el suelo del vestuario con una camiseta de la selección mexicana. El argentino y su selección vencieron a México, y este feo gesto cabreó a la afición del país norteamericano. Tanto, que el boxeador fue claro y directo: "¡qué le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina, ¡él tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo".

El Kun Agüero se metió en la conversación de Twitter para defender a su compatriota, y lo hizo con un tuit que encendió aún más a Canelo Álvarez: "señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué es lo que ocurre en un vestuario. Las camisetas, siempre después de los partidos, están en el suelo por el sudor. Y después si ves bien hace el movimiento para secarse el botín y sin querer le da".

¿Qué hizo Canelo Álvarez ante esta respuesta de Agüero? Contestarle de igual forma que a Leo Messi el día de antes: "tú también, cabrón. Me escribías: 'ay, ay, Canelo...', y ahora estás mamando, no seas hipócritca, cabrón". El boxeador no paraba, y sus tuits acumulan hasta 70.000 likes: "¿desleal? Desleal lo que hiciste ahora mismo escribes esto, y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram. Hay que ser claros y sin rodeos. ¡Más bien hay que tener huevos!".

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) 28 de noviembre de 2022

Si crees que estos ataques acabaron aquí, estás equivocado: "siempre publica una cosa y responde otra en mensajes directos. La realidad mía es que soy lo que soy y me vale verga o que digan (...). Lo que pasa conmigo que soy una persona real no ando con mamadas, les guste o no es lo que hay". Y por el momento, ahí se quedó este asunto que versa sobre sentimientos patrióticos multiplicados por mil en el contexto del Mundial de Qatar 2022.