Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz anuncian que van a ser padres... con un enfado considerable

La pareja ha dado la buena nueva a través de Instagram, aunque han cargado contra los medios por anunciarlo antes de tiempo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz anunciaron ayer viernes 30 de diciembre que estaban esperando un niño. La pareja lo ha avisado en Instagram a través de una publicación realmente entrañable pero en la que han querido destacar que la prensa les ha robado la posibilidad de elegir cuándo daban la noticia.

Desafortunadamente, no todo han sido buenas noticias para la presentadora y el cocinero. Les ha sentado realmente mal la idea de no poder dar ellos la noticia ya que diversos medios se han adelantado sin recibir el permiso de los futuros padres: "No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar" explicaban en la publicación de Instagram.

La pareja se ha encontrado con esto como mayor punto negativo, ya que muchos de sus amigos y familiares no sabían la noticia porque todavía no era seguro darla. Sin embargo, ahora parece que todo avanza con éxito y que es el momento de decirlo públicamente, por lo que han querido señalar todo lo positivo que tiene todo esto para ellos.

"Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aun así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí"