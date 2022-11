Cristiano Ronaldo, récord mundial en Instagram: 500 millones de seguidores

El futbolista portugués consigue superar los 500 millones de seguidores en Instagram Es la primera persona del mundo en conseguir este hito

Instagram continúa siendo a día de hoy una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo, y más ahora que Twitter se encuentra de capa caída por las continuas polémicas que la rodean desde que Elon Musk la adquiriese semanas atrás. En todo caso, Cristiano Ronaldo ha conseguido un récord en esta aplicación gracias a sus fieles seguidores, porque alcanzar los 500 millones de followers es algo que solo ha logrado él.

El portugués no está pasando un buen momento a nivel personal: no se siente cómodo en el Manchester United, y algunas voces aseguran que el portugués habría forzado su salida concediendo una entrevista muy personal en la que no habló nada bien del club inglés. Se desconoce cuál será su nuevo rumbo, pero él lo tiene claro: le encantaría volver al Real Madrid.

Quizás aupado por sus palabras criticando al Manchester United y por el papel fundamental que tendrá en el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo se ha convertido en la primera persona del mundo en tener más de 500 millones de seguidores en Instagram. Y estamos seguros de que la cifra no dejará de aumentar, porque su crecimiento en esta popular red social es sorprendente.