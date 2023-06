¿Crisis entre Laura Escanes y Álvaro de Luna? Todo lo que se sabe

La influencer se pronuncia ante los rumores de crisis con Álvaro de Luna

Laura Escanes ha trabajado en las últimas semanas en La travessa, el programa que muy pronto estrenará en TV3. Sin embargo, seguro que ha escuchado y leído todo lo que se dice de ella y de su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna. Los rumores apuntan a una posible crisis, algo que ha motivado a algunos medios de comunicación a generar titulares alarmistas que la propia Laura Escanes se ha encargado de desmentir.

"Lo que ocurre con Álvaro es que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos", asegura la catalana, quien ha desmentido que estén en crisis. "Pasa que cuando nos hemos visto, no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes; pasa que cuando uno decide qué publica y qué no... Aunque parezca mentira... Y a veces, los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo".

Laura Escanes está siendo muy clara al respecto; ya que los medios de comunicación han creado sus propias conjeturas, tanto ella como Álvaro de Luna han preferido seguir sin publicar contenido.

Si bien es consciente de que su relación con el cantante suscite interés, pide que se disfrute más de las cosas y se inmiscuyan menos en su vida privada: "a veces me cuesta publicar por estas cosas y no quiero sentir esta presión".