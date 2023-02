Courtney Cox desvela por qué se arrepiente de sus operaciones de estética

La actriz se encuentra arrepentida por haberse hecho tantas operaciones Considera que tendría que haber sabido envejecer.

La actriz Courtney Cox ha sido una de las caras más reconocibles del mundo de la televisión desde que arrasara con 'Friends', una de las mejores SitCom que se han producido jamás. No obstante, como todos sus compañeros, ha tenido algún que otro problema tras su salida de aquella serie, en su caso, por su obsesión con mantenerse joven.

"No hay duda de que estoy más conectada a tierra, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir. Hubo un momento en el que decías: 'Oh, me estoy cambiando. Me veo más vieja'. Y traté de perseguir esa juventud durante años. Y no me di cuenta de que, oh, mierda, en realidad me veo realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que nunca haría ahora"

Además sentenció la entre vista con "Lo que terminaría pasando es que vas a un médico que te dice: 'Se te ve muy bien, pero lo que ayudaría es una pequeña inyección aquí o un relleno allá'. Entonces sales y no te ves tan mal y piensas: 'Nadie se dio cuenta, es bueno'. Entonces alguien te habla de otro médico: 'Esta persona es asombrosa. Hacen que esta persona se vea tan natural'. Te encuentras con ellos y te dicen: 'Deberías hacer esto'. Lo siguiente que sabes es que estás en capas y capas y capas" aseguraba claramente.

Así, la actriz se ha mostrado severa con su 'yo' del pasado, ya que considera que no debería haber hecho nada de eso y tendría que haber aceptado el paso del tiempo de una forma mucho más sensata.