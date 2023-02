Coto Matamoros la lía con el Valencia: "Deseo que desaparezca"

Coto Matamoros ha sido contundente contra una afición a la que parece tener manía Se ha ganado muchos enemigos con sus últimas declaraciones

Coto Matamoros ha vuelto a saltar recientemente a la escena pública después de que se hiciera Twitter. Después de pasar prácticamente una década en el ostracismo, el hermano gemelo de Kiko Matamoros ha decidido hacer una serie de hot-takes en Twitter que han culminado con su odio sobre el Valencia CF.

Así, Coto ha participado en una tertulia deportiva llamada "Disidencia Deportiva" en la que ha cargado con mucho gusto contra el conjunto de Mestalla y su afición, demostrando que es un furibundo fanático del Real Madrid. Ha recalcado el gesto de "A segunda oé" que se escuchó en el estadio durante la retransmisión del partido el jueves pasado y que levantó bastante ampollas entre la afición.

Así, Coto Matamoros sentenciaba al club con unas duras palabras: "Es el club más antimadridista, irracional, injusto y asqueroso con la afición más asquerosa con mucha diferencia" apuntaba el abogado "Si me das a elegir quién quieres que baje si el Barcelona o el Valencia, te digo el Valencia. Si me dices quién quieres que desaparezca te digo que el Valencia, no tengo ni la mínima duda". Además, añadía finalmente: "Si vas a Mestalla hay que ir con tapones, no hay más antimadridismo, insultos y agresividad contra un equipo".

Un cántico de amor al Valencia. https://t.co/2Tg1z9lYoP — Coto Matamoros (@COTOMATAMOROS_1) 4 de febrero de 2023

Sus palabras no han caído en saco roto y muchos aficionados le han insultado en redes sociales, pero parece que a Coto le es indiferente, ya que ha mantenido exactamente su misma línea.