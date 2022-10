¿Cuándo es la coronación del rey Carlos III del Reino Unido?

El monarca será consagrado en Westminster el próximo 3 de junio La reina Isabel II falleció como la más longeva en el trono

El mes pasado murió la reina Isabel II, la mujer más longeva como monarca en el trono. Así, tras setenta y tres años de reinado cedió el trono a su hijo, el ahora denominado Carlos III. El monarca del Reino Unido pronto se ha convertido en una figura polémica ya que han surgido bastantes cuestiones en las que su postura ha sido muy criticada.

No obstante, aunque ya es de facto monarca, todavía no ha sido coronado como tal. Esto no significa que no vaya a ejercer en el trono, al contrario, ya ha asumido sus funciones como rey, pero la ceremonia oficial no se ha llevado a cabo.

Ahora ya se sabe cuál es la fecha en la que el monarca portará la mítica corona del Reino Unido de la Gran Bretaña: el día 3 de junio.

La ceremonia es un auténtico ritual tradicional en el Reino Unido. Un clérigo consagrado le ungirá con aceites y posteriormente se le colocará la corona en la abadía de Westminster.

Mientras tanto, están surgiendo nuevos escándalos en el seno de la familia real del Reino Unido. Buena parte provenientes del hermano de Carlos, el príncipe Andrés, de quién han surgido recientes reportes que anunciaban que su cuarto en palacio era una "puerta giratoria de mujeres".