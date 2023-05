Coronación de Carlos III: No, no sonará el himno de la Champions (aunque lo parezca)

En el acto se interpretará Zadok the Priest, de Händel Esta pieza musical fue la que inspiró el sonido de la Champions League

Si vas a seguir la Coronación de Carlos III este sábado 6 de mayo de 2023 en directo, debes saber que lo que escucharás en un momento dado del evento no es el himno de la Champions League. Aunque lo parezca, dicha pieza musical es una distinta, pero de alguna forma sí que inspiró a aquella que todo futbolero se conoce a la perfección.

¿Por qué sonará el himno de la Champions League en la Coronación de Carlos III?

En realidad, lo que estará sonando es 'Zadok the Priest', una pieza compuesta por el alemán George Frideric con motivo de la coronación del rey Jorge II en el año 1727. En su publicación, estuvo acompañada por otras tres: 'Let Thy Hand Be Strengthened', 'The King Shall Rejoice' y 'My Heart Is Inditing'. Y por supuesto, ha sido interpretada en cada coronación desde entonces. También en la de la reina Isabel II el año pasado.

Ahora remontémonos al año 1992: la UEFA seleccionó al compositor Tony Britten para encargarle la nueva canción que abriría cada partido en la Champions League. De esta forma, este autor se inspiró por completo en 'Zadok the Priest', de ahí las enormes similitudes que existirán con la pieza que suene mañana en la Coronación de Carlos III como Rey de Inglaterra.

Recuerda que podrás ver en directo la Coronación de Carlos III en la mayoría de cadenas de nuestro país, gracias a una retransmisión especial.