La contundente respuesta de un hostelero a un cliente sobre las vacaciones: "La próxima vez te mandaremos un burofax"

El usuario se quejaba de que el restaurante estaba de vacaciones Desde la dirección del mismo han asegurado que tienen derecho a pasar tiempo con sus familias

De vez en cuando se vuelven virales los comentarios o críticas de los usuarios a restaurantes. Suelen ser comentarios graciosos, afilados y que generan risas entre el gran público. En esta ocasión no, ya que se trata de lo contrario, de la contundente respuesta de un hostelero porque le atacaban a él y a su equipo por estar de vacaciones.

"Hemos venido desde Castellón y habíamos pensado en cenar en este sitio adrede. Para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones, cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados", explicaba el cliente en las redes sociales.

La respuesta no se hizo esperar y fue muy aplaudida: "Éste es el comentario más desafortunado que he leído en los siete años que llevamos abiertos al público. En vez de alegrarte porque una plantilla de un negocio de hostelería puede disfrutar de vacaciones en Navidad te sientes decepcionada, te lo haces mirar de verdad. Además de llevar ese cartel puesto desde el 10 de diciembre en la fachada del local, resulta que en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook está bien visible también que nos tomamos unos días de vacaciones porque aunque no se te haya ocurrido, también nos gusta disfrutar de nuestra familia, no sólo darte de cenar a ti. La próxima vez te mandaremos un burofax personalizado para informarte de nuestras vacaciones" señalaba con contundencia el dueño del local.Mucha gente, tanto de dentro como de fuera del gremio lamentan la "falta de empatía" de algunos usuarios con respecto al mundo laboral.