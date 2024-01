La contundente respuesta de Alba Carrillo a los que le critican por su nuevo novio

2024 promete ser un año espectacular para Alba Carrillo. El próximo jueves 11 de enero, la modelo regresa a la televisión como concursante de Bake Off: Famosos al horno, el nuevo programa de cocina de La 1 de RTVE en el que compartirá pantalla con Rocío Carrasco entre otros rostros. En lo personal, la también colaboradora de televisión ha logrado recuperar la ilusión en el amor gracias a Álex Coves, su actual pareja.

Sin embargo, en Instagram ha querido dejar bien claro qué opina acerca de aquellas personas que le critican por haber comenzado una nueva relación: "Hay muchos ofendiditos que dicen 'ya has pillado a otro' o 'ya has cazado' (...) Mi casa la sigo pagando yo. Mi vida la pago yo. No he vivido jamás de los hombres. Os podría explicar mil cosas, pero no me da la gana".

En cuanto a sus ex novios famosos, también ha querido dejar claro que muchos no conocen acerca de su vida: "No saquéis a Fonsi, con él me llevo divinamente. Nos equivocamos los dos en un momento dado, pero no hay nada más que hablar. Lo de Feliciano es un tema que ya he comentado. Si os apetece leéis mi libro y si no leéis, criticad".

Finalmente, Alba Carrillo añade que está de moda criticar: "A mí no me metáis en vuestras cosas y me etiquetéis en vuestra mierda", sentencia. Una vez más, siendo tan directa y clara como le caracteriza su personalidad.