Nuevo enfrentamiento entre la familia de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva: Responden a su comunicado

La familia del cámara de televisión y pareja de Raquel creen que la presentadora miente en el comunicado

Raquel Sánchez Silva, a través de un comunicado oficial, negaba cualquier tipo de relación con el documental que Netflix ha estrenado en las últimas semanas acerca de la muerte de su marido, Mario Biondo, conocido cámara italiano de televisión a quien conoció mientras trabajaba en diversos formatos como Supervivientes.

Sin embargo, los Biondo, como cabría esperar, no se creen la versión de la presentadora. La madre de Mario Biondo asegura que dicho comunicado "es un insulto a la inteligencia" y cree que Raquel Sánchez Silva está mintiendo en ese texto con el que pretende desvincularse "absolutamente" del documental Las últimas horas de Biondo.

Es más, la progenitora del cámara se pregunta en Facebook: "¿quién va a creerte?", antes de lanzar una seria acusación:

"Sus abogados afirman que su cliente no participó en la realización del documental que se emitió en Netflix, ni directa ni indirectamente… Así que la ‘viuda’ debería explicar cómo termina el pseudodocumental con las mismas palabras que me envió en un correo 'Para Santina' el 9 de julio de 2013".

Las palabras a las que hace mención la madre de Mario Biondo serían: "quiero que sepas que cuando me tumbo allí le noto a mi lado. Siento que me coge la mano y veo cómo sonríe". Además, se pregunta por qué, en caso de no tener relación con la serie, no ha hecho nada en contra de su emisión.