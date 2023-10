El consejo que Jorge Javier Vázquez le dio a Isa Pantoja antes de dar el 'sí, quiero'

"Disfrutad de los nervios" es el consejo que le dio el presentador de Telecinco

Isa Pantoja y Asraf Beno ya son matrimonio ante la ley. Antes de la celebración de este viernes en Sevilla, la pareja se casó ante notario para formalizar todo el trámite. Y a pesar de ser el tercer matrimonio de Isa Pantoja, la joven estuvo nerviosa durante buena parte de la jornada tal y cómo ha confesado en una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas.

En este mismo artículo, Isa Pantoja revela cuál fue el consejo que Jorge Javier Vázquez le dio antes de casarse, truco que le ayudó a disfrutar del día de su boda: "consejo para futuras novias... Disfrutad de los nervios. Es un consejo que me dio Jorge a mi cuando estaba súper nerviosa antes de hacer el pasillo y me dijo... También tienes que disfrutar de eso, sino vaya rollo. ¡Y es verdad!".

Ahora bien, 72 horas después de ese día tan especial, Isa Pantoja recuerda la jornada como "algo mágico, fue todo tal cual lo imaginé o mucho mejor incluso (...). Os juro que se me pasó súper rápido. Fue un visto visto y no visto. Fui tan feliz, me lo pasé tan bien...".

Seguro que el consejo que le dio Jorge Javier Vázquez para disfrutar de este día tan especial le ayudó mucho a no pensar en todo lo que faltó en su boda, como la presencia tan importante de su madre, Isabel Pantoja.