El consejo de Carlos Baute a Piqué sobre Shakira

El cantante cree que el jugador no debería de haber roto con Shakira Lea desea lo mejor del mundo a Shakira

Todos sabemos ya que Gerard Piqué y Shakira han roto, ya sea porque la prensa se ha encargado de informarnos, o porque la cantante colombiana ha dejado por escrito algunos versos de sus últimas canciones (Te felicito y Monotonía) dirigidos a su ya ex marido. También se ha enterado Carlos Baute, a quien han llegado a confundir en más de una ocasión con el ex futbolista azulgrana. ¿Qué opina el artista latino de la ruptura?

"Le deseo lo mejor del planeta para ella y para él también, ahora que están separados. Sobre todo para los niños, que es lo más duro", afirmó Carlos Baute frente a las cámaras de Europa Press. La reportera, en este momento, le preguntó si sabía que algunos le confunden con Piqué, "físicamente y todo", a lo que él solo pudo responder inicialmente con una sonora carcajada.

Ahora bien, la parte más llamativa de su respuesta llegó segundos más tarde: "yo no hubiera dejado a Shakira", afirmó mientras abandonaba a la prensa en este evento al que atendió a los allí presentes. Y en Auser@s no han dudado en comparar al ex jugador de fútbol profesional con el autor de Colgando en tus manos.