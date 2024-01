La confesión más dura de Sofía Vergara acerca de su divorcio

Sofía Vergara, que en estos momentos se encuentra promocionando su nueva serie Griselda (disponible en Netflix), ha concedido una entrevista muy personal para la revista Lecturas en la que ha hablado acerca de su vida privada, incluyendo el divorcio que protagonizó con Joe Manganiello, quien fuera su marido durante siete años.

La intérprete, que ha estado de viaje en España durante algunos días, asegura que Joe Manganiello quería ser padre, pero ella no creía que fuese el momento: "él me pedía hijos y yo no quise ser una madre mayor", confiesa a la citada revista. Es la primera vez que la actriz de Modern Family habla tan claro acerca de las razones de la inesperada separación.

La experiencia de Sofía Vergara siendo Griselda Blanco

Después de ser una actriz cómica en Modern Family durante tantos años, para Sofía Vergara fue un verdadero reto ponerse en la piel de Griselda Blanco: "llegaba a casa loca perdida. No me extraña que los actores dramáticos se vuelvan locos y vayan todos al terapeuta. Ten en cuenta que yo venía de hacer comedia, ‘Modern Family’, que era como ir todos los días a una fiesta, a estar con mis amigos y pasármela superbién. Menos mal que ‘Griselda’ fueron solo seis meses. Acabé muy afectada"

Sofía Vergara es la estrella de Griselda, serie que se ha estrenado en Netflix con más de 113 millones de horas vistas y unas espectaculares 20,6 millones de visuali<aciones.