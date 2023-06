La confesión más dura de Aitana: fue víctima de bullying

La cantante explica en el podcast Nude Project que lo pasó realmente mal al cambiar de instituto

Aitana Ocaña es una artista de reconocido éxito en España y cuenta con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify. De ahí que sea tan importante que alguien como ella hable sin miedo de temas tan importantes como el acoso escolar, también conocido como bullying. Tal y cómo ha confesado en la entrevista que ha concedido en el podcast Nude Project, Aitana admite haber sido víctima de acoso escolar cuando fue adolescente.

"Todo empezó con 12 años, cuando me cambié de instituto (...). Creo que es algo que viene mucho por la aceptación de la gente. Todas mis amigas de primaria se iban a un instituto y yo me fui a otro porque cambié de pueblo", explica la joven.

Ella cree que era una persona segura de sí misma, pero se dio cuenta de que al llegar al nuevo centro, tenía que abrirse en un grupo totalmente nuevo: "de alguna forma les tenía que gustar porque sino, no iba a tener amigas".

"Yo siempre digo que he tenido una infancia muy feliz porque la he tenido, te lo juro por mi vida, o sea, súper feliz. Pero en la escuela de música... Me pegaban chicles en el pelo (...)", asegura Aitana Ocaña, admitiendo que nunca antes había hablado de este episodio de su vida: "hablaban también de que si yo tenía piojos o no, entonces, la gente no se acercaba a mi".

Una historia que muchos hemos sufrido, pero que reconforta escuchar en un espacio tan visible como el podcast Nude Project para que otros muchos sean conscientes de esta dura realidad.