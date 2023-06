La confesión más dolorosa de India Martínez: “Me apuntaron con una pistola”

La cantante ha sido una de las últimas invitadas de Mi casa es la tuya India ha rememorado su infancia en Córdoba

India Martínez comparte su impactante historia en una nueva entrega del programa de entrevistas de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, que se emitirá este lunes en Telecinco a las 22:00.

India rememora su crianza en el humilde barrio de Las Palmeras, donde se encontraba en riesgo de exclusión social. Al hablar sobre su pasado, menciona un incidente en el que se vio amenazada por un padre de una amiga: "Vi a un padre de una amiga y le dije: 'Hola, ¿qué pasa?, ¿qué tal?'. Se levanta y me apunta con una pistola". Bertín Osborne, sorprendido, le pregunta nuevamente: "¿A ti?",

Ella confirmo el suceso de uno de los momentos más traumático de su infancia en Córdoba: "Sí, me apuntaron con una pistola".

Además, en esta entrega del programa, India Martínez comparte detalles sobre su personalidad en aquellos años, revelando a Jeni, la mujer detrás de la reconocida artista: "Era una niña muy tímida obsesionada con la música. Creo que era hasta una vía de escape".

La música se convirtió en su liberación de la introversión. La cantante relata una anécdota en la que se separa momentáneamente de su madre mientras hacen la compra en el supermercado: "Mi madre se da la vuelta y no me encuentra. Entonces se gira y me ve con las cajeras, subida a una silla, cantando por Antonio Molina", confiesa India a Bertín Osborne durante la entrevista.