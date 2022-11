Dos compañeros de un equipo de la Premier League serían pareja

No quieren desvelar su identidad para que la gente no les cuestione por su sexualidad Aun así, no tienen ningún complejo sobre su orientación sexual

El mundo del fútbol sigue siendo un entorno bastante complicado para las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. De esta manera, los jugadores cuya sexualidad no es heteronormativa suelen mantenerlo en privado por miedo a represalias o incluso a la pérdida de su trabajo. Sin embargo, como en todos los sectores de la sociedad, en este aspecto también se está avanzando bastante hoy en día.

Ahora, de acuerdo con el periódico The Sun, dos jugadores de la Premier League que juegan en el mismo equipo podrían ser pareja y lo estarían manteniendo en secreto para no levantar sospechas ni problemas dentro del mundo del fútbol.

Ambos jugadores no quieren que se desvele cuál es su sexualidad debido a que no quieren que la atención se desvíe de su actuación en el campo de juego a su sexualidad, haciendo que ese sea el debate y no su calidad futbolística. En cualquier caso, en los albores de la celebración del Mundial de Qatar 2022, un evento en el que el país anfitrión es abiertamente homófobo, el mítico Gary Lineker ha instado a los jugadores a que "salgan del armario" para dar una lección al país del Golfo Pérsico.