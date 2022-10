Los comentarios clasistas del primer ministro del Reino Unido generan la primera polémica de su mandato

En un vídeo de viejo cuño, parece jactarse de no tener amigos entre las clases más bajas El ex-ministro de finanzas de la época Johnson proviene de una exclusiva familia

El convulso momento político que atraviesa el Reino Unido es palpable para todo el mundo. Una intervención del Banco de Inglaterra, la dimisión primero de Boris Johnson y más tarde de Lizz Truss, y ahora la llegada de un nuevo primer ministro que parece volver a los orígenes fundacionales del Partido Conservador: Rishi Sunak.

Debido a esto, ha surgido una nueva situación polémica al recuperar una periodista inglesa unas declaraciones que hizo para la televisión británica cuando era ministro de finanzas.

Allí, aseguraba que "Tengo amigos que son aristócratas, amigos de clase alta... Tengo amigos que son de la clase trabajadora... bueno, trabajadora no" y finalizaba riéndose como si se tratara de un ingenioso chascarrillo. Esto, desde luego, no ha hecho ninguna gracia a los estratos trabajadores del Reino Unido, que consideran que ha sido una broma excesivamente clasista.

Rishi: ‘I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are working class... Well, not working class." pic.twitter.com/kRMTfyVV64