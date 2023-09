El comentado tuit de Jordi Évole sobre Aitana Bonmatí

La centrocampista catalana recibió el premio a la mejora jugadora del año de la UEFA La jugadora se ha ganado el Balón de Oro en el Mundial Femenino

El pasado jueves, Aitana Bonmatí recibió el premio a la mejora jugadora del año de la UEFA, justo después de convertirse en Balón de Oro en el Mundial Femenino. La centrocampista catalana ha sido un pilar fundamental tanto en el FC Barcelona como en la Selección.

Al recibir el premio, la futbolista aprovechó su discurso para mandar un mensaje a sus compañeras y para mostrar su apoyo a Jennifer Hermoso tras la polémica del beso con Luis Rubiales.

"Hemos sido campeonas del mundo, pero se está hablando más de otras cosas y no quiero dejar pasar. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Como sociedad, no debemos permitir que haya abuso de poder en una relación laboral y faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni, a todas las mujeres que os hacen lo mismo, estamos con vosotras", declaró.

El mensaje recibió una gran cantidad de apoyos, entre ellos, Jordi Évole ha compartido el vídeo de las palabras de Aitana y le ha dado las gracias por haber hecho un discurso comprometido: "Se puede ser futbolista, recibir un premio y hacer discursos comprometidos. Sí, se puede. Gràcies Aitana Bonmatí", escribió el presentador.