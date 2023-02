Los colaboradores de "Fiesta" cargan contra Ana María Aldón tras anunciarse su divorcio

Los colaboradores del programa afearon la conducta de la tertuliana Su divorcio fue anunciado por terceros

A principios de semana, desde "El programa de Ana Rosa" advirtieron que Ana María Aldón y José Ortega Cano habían firmado finalmente los papeles del divorcio. La pareja decidía seguir caminos diferentes, pero al programa en el que colabora Aldón, "Fiesta", no le ha sentado en absoluto bien que se hayan tenido que enterar de esta primicia por un tercer programa ya que lo han considerado una deslealtad. Algo que la propia dirección del programa ha confirmado en la propia emisión del programa.

De hecho, el enfrentamiento que mantuvo con su compañero Aurelio Manzano acabó con las lágrimas de Ana María, ya que la exmujer de Ortega Cano se sentía bastante presionada por todos los miembros del programa. Incluso Emma García se ha mostrado bastante decepcionada con la postura de Aldón: "Yo creo que podrías habérnoslo contado, con toda naturalidad; mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo, y listo"

Ante todo este asedio de los colaboradores del programa, Aldón concluyó que se sentía como si estuviera en un juicio, por lo que el asedio hacia ella fue un paso bastante angustioso en el plató del programa de Mediaset.