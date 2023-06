Esta colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' padece Miastenia Gravis: "Soy imperfecta y enferma crónica"

La enfermedad provoca cansancio agudo, falta de fuerza muscular o la caída de uno o ambos párpados, entre otros síntomas Hay 15.000 personas en España que padecen esta dolencia

La Miastenia Gravis es una enfermedad enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, que se caracteriza por producir debilidad y fatiga en los músculos. La Sociedad Nacional de Neurología (SEN) calcula que hay 15.000 personas en España que padecen esta dolencia que no es muy conocida.

Marisa Martín-Blázquez ha querido dar visibilidad a la enfermedad que padece desde los 23 años y que el día 2 de junio es su día. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram en la que ha explicado qué es la enfermedad, cómo afecta a quiénes la padecen, y cómo vive su día a día.

"Hoy celebranos nuestro día. No exagero al utilizar el verbo, porque los miasténicos somos muy de celebrar cada pequeño logro. Y dar visibilidad a nuestra enfermedad, rara, crónica, neuromuscular, autoimmune y desconocida, es para celebrarlo (…) Necesitamos que se conozca nuestra enfermedad y nuestro día a día. Y necesitamos ese soplo que nos da fuerza y buen viento para seguir navegando", escribía la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

"Empieza con un cuadro insidioso de pérdida de fuerzas, que se recuperan con el descanso pero que reaparece al reiniciar el ejercicio. Suele iniciarse en los músculos perioculares (…) Cansancio agudo, falta de fuerza muscular, la caída de uno o ambos párpados o visión nublada o doble son algunos de los signos más comunes", seguía diciendo.

Marisa Martín-Blázquez ha comentado que sabe gestionar su día a día gracias al deporte, que se ha convertido en su "mejor aliado para hacer frente a esta enfermedad rara". Además, ha asegurado que nunca ha dejado de hacer deporte y que es muy sano entrenar.

"El deporte no sólo es beneficioso, sino que puede ayudar muchísimo a que la enfermedad sea llevadera, no acelere su evolución e, incluso, mejore notablemente. Gracias a mi entrenamiento de fuerza, no sólo no he reducido mi debilidad muscular, sino que soy más fuerte que muchas personas sanas y que no padecen la enfermedad", ha asegurado.

La periodista ha dejado claro que padece la enfermedad y ha lanzado un aviso a los seguidores: "Si veis en mi cara y cuerpo esa asimetría y no la perfección, sabed que no es por eso que algunos, creyendo saber todo, critican erróneamente. Soy imperfecta y enferma crónica y me quiero así".

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha zanjado la publicación apoyando a las personas que sufren de Miastenia Gravis: "Mi solidaridad con quienes padezcan cualquier tipo de enfermedad y no son bien vistos por quienes se creen perfectos y dueños del saber y del poder a base de su falta de empatía e ignorancia. Mi aliento para que os concienciéis de que el deporte, muchas veces, es la mejor de las medicinas".