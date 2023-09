Así ha cambiado Clayton Snyder desde 'Lizzie McGuire'

Cerca de dos décadas después, los protagonistas de 'Lizzie McGuire' han cambiado con el paso del tiempo La famosa serie de Disney Channel fue un éxito para su generación y catapultó al estrellato a Hilary Duff

Aunque la estadounidense ha tenido la trayectoria más exitosa, hay algunas personas del reparto que se han mantenido lejos de los focos. Este es el caso de Ethan Craft, el personaje más despreocupado y crush de McGuire.

El personaje estaba interpretado por Clayton Snyder, que decidió terminar sus estudios después de la serie. El actor volvió a la industria con papeles más modestos en 'Life is not a musical: The musical', la miniserie 'Famous in Flagstaff' o la webserie ' Mondays'. Actualmente, el intérprete se ha alejado de la industria y trabaja en sector inmobilario.

En cuanto a su vida sentimental, hace tres años que se casó con la actriz Allegra Edwars, conocida por sus trabajos en 'Briarpatch', 'Upload' o 'The Social Ones'. El matrimonio tiene un hijo en común, Howard Douglas, que cumplió un año hace poco más de un mes.