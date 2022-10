Claudia Rodríguez y Cucurella esperan con alegría a su tercer hijo

Claudia Rodríguez y Cucurella han anunciado en Instagram que esperan ya a su tercer hijo En una foto muy sonriente ella aparece sujetando las fotos de la ecografía

En una publicación de Instagram, Claudia Rodríguez y Cucurella han anunciado con alegría que esperan su tercer hijo. Después del nacimiento de Mateo y Río en 2019 y 2021 respectivamente, el futbolista y la diseñadora volverán a ser padres el próximo 2023. La publicación donde se ha anunciado ya suma más de 86.000 me gustas y tiene más de 1.200 comentarios de personas alegrándose por la noticia. “Baby number 3 on the way” (Bebé número 3 en camino) decía la publicación.

En la fotografía que ambos han publicado de forma conjunta se puede ver a la feliz pareja sonriendo sosteniendo unas fotografías de la ecografía que los médicos han realizado a Claudia Rodríguez. Por el momento no se sabe nada más, pero la catalana ya ha avisado de que conoce el sexo de su bebé desde hace “mucho tiempo” así que próximamente lo sabremos cuando lo comuniquen.

La historia de Cucurella y Claudia Rodríguez se remonta a 2018, cuando ambos empezaron a salir. En aquel entonces el futbolista todavía estaba en las categorías inferiores del Barcelona. Tras su paso por el Eibar y el Getafe, la pareja tuvo a su primer hijo cuando ya vestía la azulona. Desde este verano los cuatro viven en Londres tras el fichaje de este último por el Chelsea.