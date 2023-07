Claudia Martínez, de La isla de las tentaciones a ser la novia de este famoso futbolista de Italia

La pareja ya ha disfrutado de sus primeras vacaciones de verano en Formentera

Claudia Martínez, ex concursante de La isla de las tentaciones, no ha perdido el tiempo desde que confirmara su ruptura con Mario González, también participante del reality de Telecinco. Tal y cómo ha confirmado el programa Socialité, la joven habría encontrado el amor en Italia, gracias a un futbolista que milita en un club de la Serie C (la tercera división del país transalpino).

El nombre del hombre que habría robado el corazón a la española sería Andrea di Paoli, tiene 23 años y es delantero en el equipo Siena de la Serie C italiana. Si bien ninguno ha compartido fotografías juntos, es más que evidente que han estado en el mismo sitio: mismas fechas, mismos lugares, incluso misma embarcación. Ambos han estado en un yate en Formentera.

Claudia Martínez ha sido la única de las dos partes que se ha pronunciado al respecto, asegurando que es amiga de muchos futbolistas. Si bien no ha desmentido que Andrea di Paoli no sea su actual novio, sí que deja bien claro que se le puede ver con otros jugadores en un futuro.

También ha confirmado que tanto ella como Andrea di Paoli han quedado en varias ocasiones y lo seguirán haciendo. ¿Serán pareja formal mucho antes de lo que pudiéramos imaginar? Solo el tiempo lo dirá, pero Claudia y este delantero italiano podrían estar comenzando una historia de lo más bonita, de la que seríamos testigos a través de las redes sociales.