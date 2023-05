Claudia Martínez, de la Isla de las Tentaciones, habría engañado a Mario con un futbolista español: ¡El escándalo que sacude las redes!

El deportista también tendría pareja cuando sucedió Esta traición ha pillado por sorpresa a Mario

Nuevas revelaciones sacuden el universo de La Isla de las Tentaciones con un intenso drama. Los protagonistas de esta historia son Claudia Martínez, Mario González y Javi Redondo, junto con un misterioso futbolista español. Sheila González ya había detallado cómo descubrió a Mario siéndole infiel con Claudia, pero ahora parece que la ex de Javi también ha engañado al exconcursante.

En el programa ¡En todas las salsas! Fani Carbajo reveló lo siguiente: "Hace 3 semanas, es un jugador de la Selección española sub-21, ahora mismo el futbolista sigue hablando con Claudia. Es el futbolista quien se lo ha contado a Javi y Javi me lo ha contado a mí. No quiere que salga su nombre, no quiere entrar en este lío mediático". Aunque los detalles se mantienen en secreto, Javi se comunicó en directo con Claudia para informarle que está al tanto de todo, pero no puede revelar nombres.

En una reciente publicación en redes sociales, Javi compartía su reacción ante lo sucedido: "Le dije a mi representante que no me importaba y que estaba bien. Sin embargo, no estoy durmiendo bien, podrán imaginarse por qué. Necesito unos días de descanso, esto no significa que esté mal, simplemente no tengo ganas de estar aquí".

"No esperaba esto de él. Aunque dejé de ver a Claudia hace poco tiempo, aunque no fuéramos novios, no creo que puedas enamorarte en tres semanas. Hay millones de personas en el mundo, y no entiendo por qué eligió a alguien que sabe que me haría daño. Sería como si yo ahora me involucrara con la exnovia de Mario, no tiene ningún sentido", afirmó Javi de manera tajante.