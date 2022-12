Clara Chía y Piqué no han roto y este dato lo confirma

Socialité aseguraba que la pareja había roto, pero ambos se marchan de escapada a Praga Es evidente que Clara y Piqué siguen juntos

Socialité confirmó hace poco más de 24 horas que Clara Chia y Gerard Piqué habían roto tras varios meses de relación, y que Shakira habría sido una de las responsables de la ruptura. Pero tal y cómo hemos podido saber a través de las redes sociales, la pareja sigue disfrutando de su amor, ahora en forma de escapada romántica a Praga, una de las ciudades más bonitas de Europa.

"Clara Chia y Gerard Piqué yéndose de viaje romántico a una conocida capital europea", apuntó la cuenta de Twitter @ClaGerFans, señalando además que la fotografía fue tomada el jueves 8 de diciembre de 2022 en el Aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona. Solo con esta instantánea, queda confirmado que tanto Clara Chia como Gerard Piqué siguen juntos y no han roto tal y cómo señaló Socialité horas antes.

Clara Chia y Gerard Piqué, yéndose de viaje romántico a una conocida capital europea 📷💑💖



(Jueves 8 de Diciembre de 2022, Aeropuerto de Barcelona) 😘 pic.twitter.com/42FlUjfxaJ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard ♥ClaGer♥ (@ClaGerFans) 9 de diciembre de 2022

La pareja no ha tenido un comienzo sencillo: a la separación de Gerard Piqué y Shakira hay que sumar el secretismo con el que han llevado la relación el ex futbolista del F.C. Barcelona y la joven Clara Chia. No fue hasta la publicación de unas fotografías y un vídeo en un concierto que transcendió la identidad de la chica que había robado el corazón al catalán.