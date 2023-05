Christopher Mateo lanza un emotivo mensaje tras el ictus de su hermano Rafa

Rafa Mateo, conocido por su participación en ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, sigue hospitalizado Su hermano, ganador de Supervivientes 2015 ha expresado sus sentimientos en las redes

Rafa Mateo, quien llegó a la fama gracias a su paso por el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo? en Cuatro. El joven lleva hospitalizado desde que sufrió un ictus el pasado 4 de mayo, algo sorprendente, ya que solo tiene 29 años.

Su hermano Christopher informó de lo sucedido en redes sociales "Rafa Mateo tuvo un ictus. Se encuentra en observaciones". Tras esta declaración, el ganador de Supervivientes 2015, se mantuvo en silencio durante un tiempo, dejando muy preocupados a sus seguidores. El estado de salud de Rafa sigue siendo desconocido, pero al parecer, continúa en el hospital, recibiendo el tratamiento que necesita para recuperarse.

Christopher Mateo ha reaparecido en Instagram recientemente, con un emotivo mensaje de esperanza y amor hacia su hermano mayor. "Pronto estarás de nuevo con nosotros. Esto no podrá contigo. Te quiero, hermano", publicaba el joven en su perfil.

Sus fans han querido mostrar su apoyo, escribiendo algunos mensajes como: "Ánimo para toda la familia", "Él es fuerte", "Todo saldrá bien", "Tu hermano es un toro y se recuperará. ¡Mucha fuerza!".

Dicho esto, no parece que la familia de Rafa ni él mismo quieran que el público sepa nada acerca de su situación, ya que se han mostrado muy cerrados. "El tema es muy hermético. No quieren que se sepa nada de las circunstancias de cómo fue. No quieren que se indague mucho en el tema para que no salgan informaciones que les perjudiquen", comentaban algunos de los amigos de Mateo.