Chris Bumstead planea retirarse del mundo del culturismo

El 4 veces ganador de Mister Olympia Chris Bumstead habla de su retirada

El culturismo es un mundo de lo más complicado, una disciplina deportiva a la que sucumben cada vez más personas por la exigencia que precisa. Por esta razón, no sorprende tanto que el cuatro veces campeón del Classic Physique de Mister Olympia, Chris Bumstead, haya hablado claro por primera vez de su posible retirada. Más conocido en redes sociales como CBUM, es habitual verle en redes sociales hablando del culturismo, pero nunca antes como lo ha hecho ahora.

"A ver, dejar de competir en parte se parece a dejar de fumar. No es fácil, pero habrá un momento en que aunque me cueste, la elección correcta será dejarlo y cuidar mi salud", ha escrito el deportista en su cuenta oficial de Instagram.

La razón del posible abandono es simple: ha sido un año muy complicado para él. Aún así, cree que no todo está perdido: "no voy a fingir que todo es optimismo y energía positiva, puedo ser muy duro conmigo mismo y pasar días sintiéndome desanimado y con ganas de dejarlo".

Lo que puede ser una crisis pasajera, eso sí, se puede convertir en esa inesperada retirada de la que sus fans no quieren saber nada: "me estreso y tengo momentos en los que desearía que nunca hubieran sucedido algo, pero al final, cuando he pasado por todos los altibajos, los supero y eso lo compensa todo. Hay pocas cosas más gratificantes que esa". ¿Qué será de Chris Bumstead? ¿Abandonará el mundo del culturismo? ¿O seguirá compitiendo?