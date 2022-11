Chris Brown, apartado de los AMA por las acusaciones de violencia doméstica y sexual

El cantante golpeó hasta dejar sin conocimiento a su expareja, Rihanna Varias mujeres le han acusado de abusos

Chris Brown estaba preparando un tributo a Michael Jackson para los American Music Award pero ha sido cancelado por "razones desconocidas" de acuerdo con el cantante. Sin embargo, el medio RadarOnline ha desvelado los motivos detrás de esa cancelación y son bastante conocidos.

De acuerdo con su fuente, Disney y la ABC norteamericana habrían prescindido de Brown debido al contexto de acusaciones de abusos sexuales y violencia doméstica que le rodean. El artista ganó el premio a mejor músico de Rythm and Blues y ha aparecido en varios shows desde entonces desde que se le asumiera como culpable por propinar una paliza a su expareja, Rihanna, en el año 2009. En fotografías se pueden ver las marcas que dejó en la cantante de 'Umbrella' y desde entonces el cantante ha seguido con su vida de manera totalmente impune.

Sin embargo, en varias ocasiones ha asegurado que ha recibido un "shadow-ban" de parte de Hollywood. Esto quiere decir que ha sido vetado, pero sin recibir ese veto oficialmente. No obstante, no es de extrañar que las marcas no quieran tener relaciones con alguien que también ha sido acusado de abusar sexualmente de mujeres en su yate.