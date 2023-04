Chicote desvela las claves para su increíble pérdida de peso: 40 kilos en un año

El conocido presentador y cocinero ha revelado sus trucos de adelgazamiento En los últimos años ha perdido un total de unos 40 kilos

Chicote es uno de los cocineros más conocidos y queridos de España, gracias a su programa 'Pesadilla en la cocina' se ha convertido también en una celebridad televisiva. Pues bien, desde sus comienzos como presentador ha experimentado un gran cambio físico, perdiendo muchísimo peso.

Ahora, después de un año y medio perdiendo peso, Chicote ha querido desvelar sus secretos en el programa La Roca, lo nuevo de La Sexta. Según parece, el principal truco que ha seguido para lograr esta transformación "milagrosa" ha sido una dieta saludable y un régimen de deporte constante. Según el cocinero, no importa la cantidad de planes de alimentación o dietas que haga una persona, ya que no son eficaces.

El famoso chef comenzaba así: "Yo he perdido hasta 40 kilos, poquito a poco, al trantran. Empecé con un programa que emitimos en esta casa que se llamaba 'Dietas a examen' y me sometí a una que consistía en alimentarme mejor y en hacer ejercicio de un modo habitual".

Además, añadía que es crucial hacerlo de forma constante: "De esto hace ya varios años. Desde entonces, no ha pasado ni un día en el que nadie me haya preguntado qué he tomado para perder peso".

Al parecer, a Chicote no le gustan este tipo de preguntas, ya que considera que no existen productos ni métodos milagrosos: "mi consejo es que vayas a un profesional médico de nutrición". Así que, si estás buscando perder peso de manera similar a lo que ha logrado el cocinero, lo único que necesitas es motivación, constancia y, si es posible, un nutricionista que te ayude.