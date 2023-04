Cher lanza un claro mensaje sobre la diferencia de edad de cuarenta años con su novio

La cantante estaría realmente enamorada de su parece Asegura que el amor no entiende de matemáticas

El romance entre Cher y Alexander Edwards parece que marcha viento en popa. Sin embargo, su diferencia de edad es algo que constantemente se pone de relieve. La mítica cantante tiene 76 años, mientras que su pareja cuenta con 36 años de edad. Estamos hablando de cuarenta años de diferencia entre el uno y el otro.

De esta manera, ha asegurado que "Sobre el papel, suena extraño incluso para mí", en un mensaje de Twitter. Teniendo en cuenta que la mítica cantante le dobla la edad, es normal que suene extraño.

Sin embargo, en palabras de Cher, Alexander Edwards siempre asegura que "El amor no sabe de matemáticas", por lo que parece que la situación es aceptada por ambos y que la diferencia de edad no es una barrera para el amor.

