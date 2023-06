Chenoa revela en 'Tu cara me suena' la desafortunada moda que sufrió tras salir de Operación Triunfo

La joven se quejaba de lo mucho que detestaba los pantalones de tiro bajo: "Lo odiábamos"

En la última gala de Tu cara me suena, Josie se enfrentó al reto de imitar a Amaia Montero, pero esta vez no estuvo solo, ya que contó con la colaboración de Rasel, quien asumió el papel de Dani Martín. Juntos interpretaron Puede ser, un gran éxito de principios de los años 2000.

Sin embargo, Josie no se limitó únicamente a imitar a la exintegrante de La Oreja de Van Gogh, sino que también expresó su opinión sobre el look. "Un pantalón de talle bajo es una cura de humildad. Yo nunca lo había vivido hasta hoy. El pantalón de talle bajo es lo peor que me ha pasado en este programa hasta ahora. ¡No puedo!", exclamó el estilista.

"En el año 2000 jugábamos con que el "low cost" era guay. Me siento mal vestido a otro nivel. Me pica todo", declaró el estilista, quien quiso elogiar a la exintegrante de La Oreja de Van Gogh al afirmar: "Amaia Montero, tú eres mucho más guapa que yo. A ti esto te quedaba bien y yo parezco la prima de Cristina Cifuentes. Es que estoy horrible", sentenció Josie.

Después de esta actuación, Merche subió al escenario para presentar su número de la noche. Una vez que la cantante gaditana terminó de cantar, también quiso dar su opinión sobre la moda que tanto odiaba Josie. Resulta que Merche también fue una de las cantantes que más usó este tipo de pantalones durante las actuaciones de 2000. "Chenoa y yo llevamos mucho talle bajo, pero a nosotras nos quedaba muy mono", afirmó Merche. Sin embargo, Chenoa se mostró en desacuerdo con la opinión de la cantante: "Lo odiábamos", sentenció la argentina.